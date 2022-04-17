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Северная Корея выпустила две ракеты в сторону Японского моря

Вооружение Северной Кореи (Фото: bbc.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Северная Корея произвела пуски двух ракет в сторону Японского моря. По данным источников, снаряды пролетели 110 км, достигнув высоты 25 км и скорости 4 Маха. О поражении каких-либо целей не сообщается. Вероятно, пуски проводились в опытных целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News.

Ранее стало известно, что лидеру КНДР Ким Чен Ыну показали новое тактическое ракетное вооружение, способное нести ядерное оружие. Как утверждает помощник президента Соединенных Штатов Джейк Салливан, Пхеньян в ближайшие месяцы продолжит предпринимать новые усилия, направленные на развитие своих ядерной и ракетной программ.

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Северная Корея