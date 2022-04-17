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Північна Корея випустила дві ракети в бік Японського моря

Озброєння Північної Кореї (Фото: bbc.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Північна Корея здійснила пуски двох ракет у бік Японського моря. За даними джерел, снаряди пролетіли 110 км, досягнувши висоти 25 км і швидкості 4 Маха. Про поразку будь-яких цілей не повідомляється. Ймовірно, пуски проводилися в досвідчених цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.

Раніше стало відомо, що лідеру КНДР Кім Чен Ину показали нове Тактичне ракетне озброєння, здатне нести ядерну зброю. Як стверджує помічник президента Сполучених Штатів Джейк Салліван, Пхеньян в найближчі місяці продовжить робити нові зусилля, спрямовані на розвиток своїх ядерної та ракетної програм.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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