Северная Корея согласилась передать США останки более 50 солдат, - Yonhap

Новости Политика 17.07.2018 - 15:43
Фото: место переговоров США и КНДР в Пханмунджоме (flickr.com)
Фото: место переговоров США и КНДР в Пханмунджоме (flickr.com)

Передача останков может состояться в годовщину перемирия в Корейской войне

Северная Корея в ходе переговоров с представителями США согласилась передать останки до 55 американских солдат, которые погибли во время Корейской войны. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap.

Сообщается, что накануне американские и северокорейские официальные лица провели переговоры в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Результатом встречи стало соглашение о передаче останков до 55 солдат, что станет первой репатриацией погибших в Корейской войне с 2007 года.

По данным газеты Минобороны США Stars & Stripes, американская делегация вывезет останки 27 июля либо на авиабазу Осан в Южной Корее, либо на Гавайи. Дата может измениться, поскольку обе стороны еще будут согласовывать детали.

Отметим, 27 июля будет ровно 65 лет со дня подписания перемирия, которое положило конец активным боевым действиям в рамках Корейской войны 1950-1953 годов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил об уверенности в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын выполнит соглашение о денуклеаризации.

 

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Теги:  Соединенные Штаты Америки,  КНДР,  Северная Корея,  солдаты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС