Північна Корея погодилася передати США останки понад 50 солдатів, - Yonhap

Передача останків може статися в річницю перемир'я в Корейській війні

Північна Корея в ході переговорів з представниками США погодилася передати останки до 55 американських солдатів, які загинули під час Корейської війни. Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap.

Повідомляється, що напередодні американські та північнокорейські офіційні особи провели переговори в демілітаризованій зоні в Пханмунджомі. Результатом зустрічі стала угода про передачу останків до 55 солдатів, що стане першою репатріацією загиблих у Корейській війні з 2007 року.

За даними газети Міноборони США Stars & Stripes, американська делегація вивезе останки 27 липня або на авіабазу Осан у Південній Кореї, або на Гаваї. Дата може змінитися, оскільки обидві сторони ще будуть узгоджувати деталі.

Відзначимо, 27 липня буде рівно 65 років з дня підписання перемир'я, яке поклало кінець активним бойовим діям в рамках Корейської війни 1950-1953 років.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про впевненість у тому, що лідер КНДР Кім Чен Ин виконає угоду про денуклеаризацію.