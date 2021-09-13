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Северная Корея провела испытания новых крылатых ракет большой дальности

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КНДР, Понедельник 13 сентября 2021 00:46
Северная Корея провела испытания новых крылатых ракет большой дальности Фото: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Северная Корея провела испытания новых крылатых ракет большой дальности. Испытательные стрельбы прошли в субботу и воскресенье после двух лет исследований.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Ренхап".

"Разработка крылатой ракеты большой дальности, стратегического оружия огромного значения, продвигается вперед", - говорится в сообщении.

В частности, были проведены детальные испытания ракеты, тяги двигателя на земле, управления и наведения, мощности боеголовки, различные летные испытания.

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