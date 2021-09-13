Северная Корея провела испытания новых крылатых ракет большой дальности
Фото: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (Getty Images)
Северная Корея провела испытания новых крылатых ракет большой дальности. Испытательные стрельбы прошли в субботу и воскресенье после двух лет исследований.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Ренхап".
"Разработка крылатой ракеты большой дальности, стратегического оружия огромного значения, продвигается вперед", - говорится в сообщении.
В частности, были проведены детальные испытания ракеты, тяги двигателя на земле, управления и наведения, мощности боеголовки, различные летные испытания.