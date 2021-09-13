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Північна Корея провела випробування нових крилатих ракет великої дальності

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КНДР, Понеділок 13 вересня 2021 00:46
Північна Корея провела випробування нових крилатих ракет великої дальності Фото: лідер Північної Кореї Кім Чен Ин (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Північна Корея провела випробування нових крилатих ракет великої дальності. Випробувальні стрільби пройшли в суботу та неділю після двох років досліджень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Ренхап".

"Розробка крилатої ракети великої дальності, стратегічної зброї величезного значення, просувається вперед", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, були проведені детальні випробування ракети, тяги двигуна на землі, управління і наведення, потужності боєголовки, різні льотні випробування.

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