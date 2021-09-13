Північна Корея провела випробування нових крилатих ракет великої дальності
Фото: лідер Північної Кореї Кім Чен Ин (Getty Images)
Північна Корея провела випробування нових крилатих ракет великої дальності. Випробувальні стрільби пройшли в суботу та неділю після двох років досліджень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Ренхап".
"Розробка крилатої ракети великої дальності, стратегічної зброї величезного значення, просувається вперед", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, були проведені детальні випробування ракети, тяги двигуна на землі, управління і наведення, потужності боєголовки, різні льотні випробування.