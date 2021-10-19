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Северная Корея провела испытания неопознанного снаряда

Автор: Анна Полисученко

Северная Корея провела испытания неопознанного снаряда. Береговая охрана Японии сообщила, что, возможно, Пхеньян испытал баллистическую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Yonhap.

Также Береговая охрана Японии предупредила находящиеся в море рыболовные суда о риске падения обломков.

В Объединенным комитете начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи отметили, что был произведен запуск одного неизвестного снаряда. Позже военные подтвердили, что недалеко от города Синпхо в провинции Хамген-Намдо, расположенного на побережье Японского моря, была запущена баллистическая ракета.

Минобороны Японии собирает данные о проведенном запуске. В ближайшее время министерство проведет заседание при участии премьер-министра страны Фумио Кисиды.

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