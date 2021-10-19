Північна Корея провела випробування невідомого снаряда. Берегова охорона Японії повідомила, що, можливо, Пхеньян випробував балістичну ракету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Yonhap.
Також Берегова охорона Японії попередила рибальські судна, що знаходяться в морі, про ризик падіння уламків.
В Об'єднанім комітеті начальників штабів Збройних сил Південної Кореї відзначили, що був проведений запуск одного невідомого снаряда. Пізніше військові підтвердили, що недалеко від міста Сінпхо в провінції Хамген-Намдо, розташованого на узбережжі Японського моря, була запущена балістична ракета.
Міноборони Японії збирає дані про проведений запуск. Найближчим часом міністерство проведе засідання за участю прем'єр-міністра країни Фуміо Кісіди.