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Північна Корея провела випробування невідомого снаряда

Автор: Анна Полисученко

Північна Корея провела випробування невідомого снаряда. Берегова охорона Японії повідомила, що, можливо, Пхеньян випробував балістичну ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Yonhap.

Також Берегова охорона Японії попередила рибальські судна, що знаходяться в морі, про ризик падіння уламків.

В Об'єднанім комітеті начальників штабів Збройних сил Південної Кореї відзначили, що був проведений запуск одного невідомого снаряда. Пізніше військові підтвердили, що недалеко від міста Сінпхо в провінції Хамген-Намдо, розташованого на узбережжі Японського моря, була запущена балістична ракета.

Міноборони Японії збирає дані про проведений запуск. Найближчим часом міністерство проведе засідання за участю прем'єр-міністра країни Фуміо Кісіди.

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