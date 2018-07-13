СБ ООН ввел эмбарго на поставки оружия в Южный Судан

Проект резолюции поддержали девять членов СБ ООН

Совет безопасности Организации объединенных наций (ООН) ввел эмбарго на поставки оружия в Южный Судан. Об этом сообщает Reuters.

Так, проект резолюции, представленный США, поддержали девять членов СБ ООН, шестеро воздержались при голосовании.

В частности, Россия, Китай, Эфиопия, Боливия, Экваториальная Гвинея и Казахстан воздержались при голосовании за резолюцию.

Amnesty International говорилось, что Украина незаконно поставила Южному Судану тысячи пулеметов, минометов, гранатометов и миллионы боеприпасов. Напомним, ранее в докладе международной правозащитной организацииговорилось, что Украина незаконно поставила Южному Судану тысячи пулеметов, минометов, гранатометов и миллионы боеприпасов.

В отчете правозащитников приводились доказательства причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан. Amnesty указывает, что в 2014 году "Укринмаш" подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в эту страну.

Украинский поставщик оружия "Укринмаш" подписал контракт на поставку оружия в Южный Судан, но не выполнял его и не планирует.