СБ ООН ввел эмбарго на поставки оружия в Южный Судан
Проект резолюции поддержали девять членов СБ ООН
Совет безопасности Организации объединенных наций (ООН) ввел эмбарго на поставки оружия в Южный Судан. Об этом сообщает Reuters.
Так, проект резолюции, представленный США, поддержали девять членов СБ ООН, шестеро воздержались при голосовании.
В частности, Россия, Китай, Эфиопия, Боливия, Экваториальная Гвинея и Казахстан воздержались при голосовании за резолюцию.
В отчете правозащитников приводились доказательства причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан. Amnesty указывает, что в 2014 году "Укринмаш" подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в эту страну.
Украинский поставщик оружия "Укринмаш" подписал контракт на поставку оружия в Южный Судан, но не выполнял его и не планирует.