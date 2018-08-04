Північна Корея продовжує розробку ядерної програми, - доповідь ООН

КНДР не припинила розробку ні ядерної, ні ракетної програми

Північна Корея (КНДР) не припинила розробку ні ядерної, ні ракетної програми. До такого висновку прийшли після шестимісячного розслідування незалежні експерти, які підготували спеціальну доповідь для Ради безпеки (РБ) ООН, передає Reuters.

Повідомляється, що КНДР продовжує дії, за які Радбез ООН запровадив щодо Пхеньяну санкції ще в 2006 році. Зокрема, у вересні 2017 року РБ ООН наклав повну заборону на експорт з Північної Кореї текстильної продукції і обмежив продаж Пхеньяну нафтопродуктів 2 млн барелів на рік.

Як відомо, наприкінці липня джерела в розвідці США повідомили, що КНДР відновила роботи зі створення міжконтинентальних ракет. За їх інформацією, отримані нещодавно супутникові знімки свідчать, що в дослідницькому центрі під Пхеньяном, де були створені перші міжконтинентальні балістичні ракети Північної Кореї, ведуться роботи над однією або двома балістичними ракетами на рідкому паливі.

Зазначимо, що про повне ядерне роззброєння на Корейському півострові лідер КНДР Кім Чен Ин домовився з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном під час їх зустрічі 27 квітня у прикордонному селі Пханмунджом.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Майк Помпео, виступаючи перед Азіатським форумом з безпеки в Сінгапурі 3 серпня, також заявив, що Північна Корея не виконує свої зобов'язання з денуклеаризації і досі порушує численні резолюції Ради безпеки ООН. За його словами, до позбавлення КНДР ядерної зброї залишається ще "довгий шлях".