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Северная Корея подтвердила испытание тактических управляемых ракет

Автор: Артур Родивилов

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подтвердило проведение в понедельник испытания тактических управляемых ракет Академией оборонных наук КНДР. Ракеты поразили островную цель у восточного побережья страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Академия оборонных наук подтвердила точность, безопасность и эффективность работы производимой оружейной системы, отметило северокорейское агентство.

На прошлой неделе Пхеньян пригрозил "решительной и соответствующей реакцией" на введение США новых санкций в отношении фирмы "Парсек", а также семи физических лиц, причастных к созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет в КНДР.

Ранее мы писали, что КНДР заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты.

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КНДР