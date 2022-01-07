Северная Корея отказалась от участия в зимней Олимпиаде в Пекине

Северная Корея отказывается участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Среди причин называют пандемию коронавируса и действия "враждебных сил".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Сообщается, что Олимпийский комитет КНДР направил китайским коллегам письмо, в котором объяснил отказ от участия в Олимпиаде.
"Мы не сможем участвовать в Играх из-за действий враждебных сил и глобальной коронавирусной пандемии, но будем полностью поддерживать все проекты наших китайских товарищей по подготовке грандиозного и прекрасного олимпийского праздника", - говорится в заявлении КНДР.
Отметим, ранее Международный олимпийский комитет дисквалифицировал КНДР за пропуск соревнований в Токио летом 2021 года.
Северная Корея отказалась от летней Олимпиады из-за рисков заражения спортсменов COVID-19.