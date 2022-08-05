Северная Корея готовится к новым испытаниям ядерного оружия более полугода, - ООН

КНДР вела подготовку к ядерным испытаниям в течение первых шести месяцев этого года, говорится в выдержке из конфиденциального доклада ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Независимые наблюдатели комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи заявили, что работы на ядерном полигоне Пунгери прокладывают путь к новым испытаниям для разработки ядерного оружия.

Соединенные Штаты ранее предупреждали, что Северная Корея готова провести седьмое ядерное испытание, и заявляют, что снова будут настаивать на усилении санкций ООН в отношении Пхеньяна, если оно состоится.