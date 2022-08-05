Северная Корея готовится к новым испытаниям ядерного оружия более полугода, - ООН
КНДР вела подготовку к ядерным испытаниям в течение первых шести месяцев этого года, говорится в выдержке из конфиденциального доклада ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Независимые наблюдатели комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи заявили, что работы на ядерном полигоне Пунгери прокладывают путь к новым испытаниям для разработки ядерного оружия.
Соединенные Штаты ранее предупреждали, что Северная Корея готова провести седьмое ядерное испытание, и заявляют, что снова будут настаивать на усилении санкций ООН в отношении Пхеньяна, если оно состоится.
Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности к применению ядерного оружия в потенциальном конфликте с США и Южной Кореей.
Также мы писали, что генсек ООН Антониу Гутерриш призвал полностью уничтожить ядерное оружие в мире. Риски его применения достигли уровня, который наблюдался во время холодной войны.
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