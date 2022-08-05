Північна Корея готується до нових випробувань ядерної зброї більше півроку, - ООН

КНДР вела підготовку до ядерних випробувань протягом перших шести місяців цього року, йдеться у витягу з конфіденційної доповіді ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Сполучені Штати раніше попереджали, що Північна Корея готова провести сьоме ядерне випробування, і заявляють, що знову будуть наполягати на посиленні санкцій ООН щодо Пхеньяна, якщо воно відбудеться.

Незалежні спостерігачі комітету Ради Безпеки ООН з санкцій щодо Північної Кореї заявили, що роботи на ядерному полігоні Пунгері прокладають шлях до нових випробувань для розробки ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про готовність до застосування ядерної зброї в потенційному конфлікті з США і Південною Кореєю.

Також ми писали, що генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав повністю знищити ядерну зброю у світі. Ризики його застосування досягли рівня, який спостерігався під час холодної війни.

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