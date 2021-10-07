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Северная Ирландия отменит "правило одного метра" и откроет ночные клубы

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Северная Ирландия, Четверг 07 октября 2021 19:46
Северная Ирландия отменит "правило одного метра" и откроет ночные клубы Фото: Северная Ирландия отменяет "правило одного метра" и открывает ночные клубы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министры Стормонта Северной Ирландии приняли решение отменить юридическое требование касаемо социального дистанцирования в барах и ресторанах. Ночные клубы планируют открыть уже с 31 октября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Правило одного метра" будет отменено уже 31 октября. В тот же день в стране откроют и ночные клубы. Посетители смогут свободно перемещаться по всему помещению заведений. В частности, танцы также будут снова разрешены.

Министры просят, чтобы организаторы мероприятий требовали от посетителей документ, подтверждающий полный курс вакцинации, или же отрицательный результат теста. Посещать мероприятия также позволят всем, кто переболел коронавирусом в течение предыдущих шести месяцев.

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