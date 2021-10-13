UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На севере Косово столкновения, полиция применила слезоточивый газ

Автор: Анастасия Рокитна

Полиция Косово проводит операцию на севере страны. Там несколько сотен граждан заблокировали улицы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Kosovo Online.

Полиция ворвалась в одну из городских аптек, где начала проверять таможенные бумаги на закупку лекарств. Они назвали это "действиями по предотвращению контрабанды товаров".

Местные жители начали собираться на улицах, выступая против действия полиции. После чего полицейские применили слезоточивый газ, участники стихийного протеста стали забрасывать их камнями в ответ.

Во время столкновений были повреждены несколько припаркованных автомобилей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Косово