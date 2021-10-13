На севере Косово столкновения, полиция применила слезоточивый газ

Полиция ворвалась в одну из городских аптек, где начала проверять таможенные бумаги на закупку лекарств. Они назвали это "действиями по предотвращению контрабанды товаров".

Местные жители начали собираться на улицах, выступая против действия полиции. После чего полицейские применили слезоточивый газ, участники стихийного протеста стали забрасывать их камнями в ответ.

Во время столкновений были повреждены несколько припаркованных автомобилей.