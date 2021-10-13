На півночі Косова сутички, поліція застосувала сльозогінний газ

Поліція увірвалася до однієї з міських аптек, де почала перевіряти митні папери на закупівлю ліків. Вони назвали це "діями щодо запобігання контрабанді товарів".

Місцеві жителі почали збиратися на вулицях, виступаючи проти дій поліції. Після чого поліцейські застосували сльозогінний газ, учасники стихійного протесту стали закидати їх камінням у відповідь.

Під час сутичок були пошкоджені кілька припаркованих автомобілів.