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На півночі Італії злочинець взяв у заручники 5 працівників пошти

Новини » Надзвичайні події    05.11.2018 - 15:46
Фото: поштове відділення Реджо Емілія (lastampa.it)
Фото: поштове відділення Реджо Емілія (lastampa.it)

Одного з заручників чоловік відпустив

На півночі Італії чоловік, засуджений до 19 років ув'язнення за зв'язки з мафією, взяв у заручники п'ятьох працівників місцевої пошти. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на La Stampa.

Видання зазначає, що інцидент відбувся 5 листопада о 9 ранку у поштовому відділенні комуни Реджо Еміліа. Франческо Амато мав при собі ніж, яким він погрожував працівникам та відвідувачам служби.

Проте, він відпустив кліентів відділення та залишив у полоні п'ятьох працівників офісу. Через декілька годин він відпустив одну з заручниць - жінці стало зле. Після звільнення її відвезли у лікарню. 

Біля відділення перебувають поліцейські, які ведуть переговори з чоловіком. Натомість злочинець вимагає зустрітись з міністром внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні.

Амато переховується від поліції з минулого тижня. Суд присудив йому 19 років позбавлення волі у межах справи проти калабрійської мафії. У цьому процесі до позбавлення волі засудили ще 119 людей. 

Нагадаємо, 5 листопада на півночі Камеруну з англомовної школи викрали 81 особу. Серед викрадених здебільшого діти. До того ж зловмисники викрали директора учбового закладу. Наразі невідомо, хто стоїть за викраденням учнів школи. 

 

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