На севере Испании шторм привел к сильному наводнению: есть жертва

От шторма и последующего наводнения больше всего пострадали регионы Наварра и Страна Басков.

Правоохранители сообщили, что один человек погиб в небольшом селе Санбилла после оползня, сошедшего на крышу хозяйственного здания на его ферме.

Власти регионов объявили о наводнении второго уровня и заявили, что аналогичные условия вероятны и в субботу, с основным направлением наводнения на юг, в сторону города Перальта.