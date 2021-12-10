На севере Испании шторм привел к сильному наводнению: есть жертва

В Испании шторм "Барра" принес с собой сильные дожди. В результате стихии часть севера страны оказалась под водой, поскольку реки вышли из берегов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.
От шторма и последующего наводнения больше всего пострадали регионы Наварра и Страна Басков.
Правоохранители сообщили, что один человек погиб в небольшом селе Санбилла после оползня, сошедшего на крышу хозяйственного здания на его ферме.
Власти регионов объявили о наводнении второго уровня и заявили, что аналогичные условия вероятны и в субботу, с основным направлением наводнения на юг, в сторону города Перальта.