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На севере Испании шторм привел к сильному наводнению: есть жертва

Автор: Валерия Полищук

В Испании шторм "Барра" принес с собой сильные дожди. В результате стихии часть севера страны оказалась под водой, поскольку реки вышли из берегов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

От шторма и последующего наводнения больше всего пострадали регионы Наварра и Страна Басков.

Правоохранители сообщили, что один человек погиб в небольшом селе Санбилла после оползня, сошедшего на крышу хозяйственного здания на его ферме.

Власти регионов объявили о наводнении второго уровня и заявили, что аналогичные условия вероятны и в субботу, с основным направлением наводнения на юг, в сторону города Перальта.

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