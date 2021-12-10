На півночі Іспанії шторм призвів до сильної повені: є жертва

В Іспанії шторм "Барра" приніс з собою сильні дощі. В результаті стихії частина півночі країни опинилася під водою, оскільки річки вийшли з берегів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.
Від шторму і подальшої повені найбільше постраждали регіони Наварра і Країна Басків.
Правоохоронці повідомили, що одна людина загинула в невеликому селі Санбілла після зсуву, що зійшов на дах господарської будівлі на його фермі.
Влада регіонів оголосила про повінь другого рівня і заявила, що аналогічні умови ймовірні і в суботу, з основним напрямком повені на південь, у бік міста Перальта.