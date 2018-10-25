На севере Греции вспыхнули лесные пожары

Фото: лесной пожар в Греции (ekathimerini.com)

Сильные порывы ветра препятствуют усилиям погасить пожар

На греческом полуострове Ситония на севере страны сегодня, 25 октября, возник масштабный лесной пожар, в результате чего было уничтожено участок с соснами. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Сообщается, что сильные порывы ветра препятствуют усилиям погасить пожар.

На место прибыли 60 пожарных и 30 автомобилей с многочисленными добровольцами, готовыми бороться со стихией. Тушить огонь помогают четыре специализированные самолеты Canadair.

Отмечается, что без света и телефонной связи осталось село Сарти. Вероятно, огонь вспыхнул около Платаницы на востоке полуострова.

"Ситуация сложная, дует сильный ветер, огонь прямо над Сарти", - сообщил заместитель мэра Ситонии Парис Деблас.

За 10 километров от Салоников, в селе Филиро, в четверг утром также вспыхнул пожар, но пожарные взяли ее под контроль. Жителей села эвакуировали.

Фото: лесной пожар в Греции (ekathimerini.com)

Напомним, 23 июля, в Греции к западу от Афин вспыхнул крупный лесной пожар, который заставила людей бежать из домов. Облака дыма от пожара было видно даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона.

По состоянию на конец августа количество погибших в результате лесного пожара возросло до 98 человек.