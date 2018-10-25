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На півночі Греції спалахнули лісові пожежі

Новини » Надзвичайні події    25.10.2018 - 12:41
Фото: лісова пожежа в Греції (ekathimerini.com)
Фото: лісова пожежа в Греції (ekathimerini.com)

Сильні пориви вітру перешкоджають зусиллям загасити пожежу

На грецькому півострові Сітонія на півночі країни сьогодні, 25 жовтня, виникла масштабна лісова пожежа, в результаті чого було знищено ділянку з соснами. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Повідомляється, що сильні пориви вітру перешкоджають зусиллям загасити пожежу.

На місце прибули 60 пожежників та 30 автомобілів з численними добровольцями, готовими боротись зі стихією. Гасити вогонь допомагають чотири спеціалізовані літаки Canadair.

Зазначається, що без світла та телефонного зв’язку залишилось село Сарті. Ймовірно, вогонь спалахнув біля Платаніці на сході півострова.

"Ситуація складна, дме сильний вітер, вогонь прямо над Сарті", - повідомив заступник мера Сітонії Паріс Деблас.

За 10 кілометрів від Салоніків, у селі Філіро, у четвер вранці також спалахнула пожежа, але пожежники взяли її під контроль. Жителів Філіро було евакуйовано.

На півночі Греції спалахнули лісові пожежіФото: лісова пожежа в Греції (ekathimerini.com)

Нагадаємо, 23 липня, в Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, яка змусила людей тікати з будинків. Хмари диму від пожежі було видно навіть над афінським Акрополем і храмом Парфенона.

Станом на кінець серпня кількість загиблих внаслідок лісової пожежі зросла до 98 осіб.

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