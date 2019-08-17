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Север и восток Украины накроют дожди с грозами

Новости » Происшествия    17.08.2019 - 10:00
Север и восток Украины накроют дожди с грозами
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Температура воздуха в некоторых регионах ночью упадет до 10 градусов тепла

Погода в Украине: 17 августа дожди и грозы накроют северные и восточные области страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Так, в западных и нескольких центральных областях сегодня переменная облачность, при этом в Черкасской и Полтавской областях дожди с грозами. Температура воздуха днем на западе Украины достигнет +21+26, ночью ожидается +8+13. В центре страны 16 августа температура воздуха днем достигнет +20+24, ночью ожидается +10+13.

Север и восток Украины накроют дожди с грозами

На юге Украины сегодня без осадков, ожидается переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +25+28, ночью ожидается +15+19. В восточных областях переменная облачность, температура воздуха днем +26+30, ночью ожидается +13+17.

В Крыму в субботу также переменная облачность. Температура воздуха днем +25+27, ночью ожидается +16+18.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня дожди. Температура воздуха днем достигнет +19+21, ночью ожидается +11+13.

Север и восток Украины накроют дожди с грозами

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