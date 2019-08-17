Північ і схід України накриють дощі з грозами

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Температура повітря у деяких регіонах вночі впаде до 10 градусів тепла

Погода в Україні: 17 серпня дощі та грози накриють північні і східні області країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

Так, у західних і кількох центральних областях сьогодні мінлива хмарність, при цьому в Черкаській і Полтавській областях дощі з грозами. Температура повітря вдень на заході України досягне +21 +26, вночі очікується +8 +13. У центрі країни 16 серпня температура повітря вдень сягне +20 +24, вночі очікується +10 +13.

На півдні України сьогодні без опадів, очікується мінлива хмарність, температура повітря вдень сягне +25 +28, вночі очікується +15 +19. У східних областях мінлива хмарність, температура повітря вдень +26 +30, вночі очікується +13 +17.

У Криму в суботу також мінлива хмарність. Температура повітря вдень +25 +27, вночі очікується +16 +18.

Погода в Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у столиці сьогодні дощі. Температура повітря вдень сягне +19 +21, вночі очікується +11 +13.