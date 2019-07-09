На север Испании обрушилось наводнение, есть жертвы

В городе Тафалья на севере Испании сильный ливень привел к наводнению, затоплены улицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Associated Press.

Как сообщается, 8 июля 2019 года в городе Тафалья прошел сильный ливень, вызвавший разрушительное наводнение. По данным местных властей, в результате непогоды уже погиб один человек - водитель, чья машина была сметена внезапным наводнением.

По данным издания, сильные дожди с градом привели к перекрытию дорог и отключению электричества в различных частях Испании, а в Тафалье из-за ливней с берегов вышли две реки.

Также сообщается, что до утра 9 июля въезд в город был ограничен. Также была заблокирована работа железной дороги.

Отметим, ранее сообщалось, что на Китай обрушился мощный ураган. Стихия обрушилась на провинцию Ляонин, в результате которой 190 человек получили ранения и шесть человек погибли.

Напомним, ранее в США произошло мощное землетрясение, эпицентр находился в 195 км к северу от города Лос-Анджелес. Очаг залегал на глубине 9 км.