На північ Іспанії обрушилася повінь, є жертви

У місті Тафал'я на півночі Іспанії сильна злива призвела до повені, затоплені вулиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Associated Press.

Як повідомляється, 8 липня 2019 року в місті Тафал'я пройшла сильна злива, що спричинила руйнівну повінь. За даними місцевої влади, внаслідок негоди вже загинула одна людина - водій, чия машина була зметена раптовою повінню.

За даними видання, сильні дощі з градом призвели до перекриття доріг і відключення електрики в різних частинах Іспанії, а в Тафаллі через зливи з берегів вийшли дві річки.

Також повідомляється, що до ранку 9 липня в'їзд у місто було обмежено. Також була заблокована робота залізниці.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що на Китай обрушився потужний ураган. Стихія обрушилася на провінцію Ляонін, в результаті якої 190 осіб отримали поранення і шість чоловік загинули.

Нагадаємо, раніше в США стався потужний землетрус, епіцентр знаходився в 195 км на північ від міста Лос-Анджелес. Вогнище залягало на глибині 9 км.