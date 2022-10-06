У Севастополі росіяни забирають на війну водіїв "швидкої" та трактористів, - розвідка
Росіяни продовжують проводити незаконну мобілізацію у Криму, щоб поповнити власні втрати. У Севастополі окупанти почали забирати водіїв швидкої допомоги та трактористів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
За даними розвідки, у першій міській лікарні Севастополя повістки отримали водії "швидких", а на виноробному підприємстві "Золота балка" - 100% трактористів.
Мобілізованих розміщують у військовому містечку 810-ої бригади морської піхоти. За останній тиждень туди перекинули 300 осіб. Новобранці проходять прискорену базову бойову підготовку з інструкторами 47 мотострілецької дивізії та 810 бригади.
Особлива увага приділяється екіпажам БМП, БТР та РСЗВ "Град". Проте зразки сучасної техніки відсутні. Також готують снайперів та саперів.
Більшість мобілізованих - чоловіки віком за 40 років. Серед них - учасники російських воєн в Ічкерії, декілька "афганців". Значна частина колишніх військових ЗСУ, які після окупації залишись на території Криму.
Також розвідка зазначила, що зі зберігання в Криму зняли САУ "Акація" та ЗСУ-23-4 "Шилка". Частину новобранців відправили у Донецьку та Херсонську області. Перед цим окупанти провели "політичну підготовку", на які запевняли, що:
- українське керівництво вже давно отримало та поділило кошти за здачу територій;
- вам не доведеться брати участь у реальних бойових діях, необхідно просто для виду постріляти;
- вибухи в Криму погоджені з Путіним, тож все під контролем;
- ми ще нічого не починали;
- Китай скоро надасть сучасні ракети, які будуть зносити українські міста "під нуль", РФ свої ракети поки що береже.
Нагадаємо, за даними української розвідки, мобілізація в Росії стратегічно не вплине на події на фронті. Щобільше, РФ поки не налагодила систему мобілізації та логістику забезпечення.
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