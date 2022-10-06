В Севастополе россияне забирают на войну водителей "скорой" и трактористов, - разведка

Россияне продолжают проводить незаконную мобилизацию в Крыму, чтобы восполнить собственные потери. В Севастополе оккупанты начали забирать водителей скорой помощи и трактористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки, в первой городской больнице Севастополя повестки получили водители "скорых", а на винодельческом предприятии "Золотая балка" - 100% трактористов.

Мобилизированных размещают в военном городке 810-й бригады морской пехоты. За последнюю неделю туда перебросили 300 человек. Новобранцы проходят ускоренную базовую боевую подготовку с инструкторами 47-й мотострелковой дивизии и 810-й бригады.

Особое внимание уделяется экипажам БМП, БТР и РСЗО "Град". Однако образцы современной техники отсутствуют. Также готовят снайперов и саперов.

Большинство мобилизованных - мужчины в возрасте за 40 лет. Среди них - участники российских войн в Ичкерии, несколько "афганцев". Значительная часть бывших военных ВСУ, которые после оккупации остались на территории Крыма.

Также разведка отметила, что с хранения в Крыму сняли САУ "Акация" и ЗСУ-23-4 "Шилка". Часть новобранцев была отправлена в Донецкую и Херсонскую области. Перед этим оккупанты провели "политическую подготовку", на которой уверяли, что: