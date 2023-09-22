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У Севастополі знову потужний вибух, у мережі пишуть про удар по ТЕЦ

Севастополь, П'ятниця 22 вересня 2023 17:46
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У Севастополі знову потужний вибух, у мережі пишуть про удар по ТЕЦ Фото: в Севастополі стався вибух (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В окупованому кримському Севастополі було чутно вибух. В місті видно стовп диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Було, чули. Зберігаємо спокій. Чути хлопок. Видно стовп диму", - повідомили місцеві канали в мережі.

Відразу після вибухів місцевих жителів закликали утриматись від поїздок на машині в центрі міста, доки там нібито транспортуватимуть частини збитої ракети.

Telegram-канал "Крымский ветер" повідомляє, що удар ймовірно відбувся по Севастопольській ТЕЦ.

"День вибухів" у Криму

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму неодноразово лунали вибухи.

Зокрема, у Севастополі атакували штаб Чорноморського флоту росіян. Будівля була сильно пошкоджена внаслідок атаки.

При цьому в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що причина вибухів - атака українських військових.

Усі деталі удару ЗСУ можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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