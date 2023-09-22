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В Севастополе снова мощный взрыв, в сети пишут об ударе по ТЭЦ

Севастополь, Пятница 22 сентября 2023 17:46
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В Севастополе снова мощный взрыв, в сети пишут об ударе по ТЭЦ Фото: в Севастополе произошел взрыв (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В оккупированном крымском Севастополе был слышен взрыв. В городе виден столб дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Было, слышали. Сохраняем спокойствие. Слышен хлопок. Видны столб дыма", - сообщили местные каналы в сети.

Сразу после взрывов местных жителей призвали воздержаться от поездок на машине в центре города, пока там будут якобы транспортировать части сбитой ракеты.

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает, что удар вероятно произошел по Севастопольской ТЭЦ.

"День взрывов" в Крыму

Напомним, сегодня, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму неоднократно раздавались взрывы.

В частности, в Севастополе атаковали штаб Черноморского флота россиян. Здание было сильно повреждено в результате атаки.

При этом в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что причина взрывов – атака украинских военных.

Все детали удара ВСУ можете узнать в материале РБК-Украина.

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