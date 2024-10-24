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У Сеулі над резиденцією президента вибухнула повітряна куля КНДР

Фото: Юн Сук Йоль, президент Південної Кореї (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Над Сеулом сьогодні, 24 жовтня, вибухнула повітряна куля КНДР, яка була наповнена сміттям. Частина вмісту впала на територію резиденції президента Південної Кореї Юн Сок Йоля.

Про це сказано у заяві Служби безпеки президента (PSS), повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

"Сьогодні вранці північнокорейська повітряна куля, наповнена сміттям, вибухнула в повітрі, розкидавши вміст навколо президентського комплексу в Йонсані (район у Сеулі - ред.)", - розповіли у Службі безпеки президента.

Там уточнили, що стежать за ситуацією щодо координації з Об'єднаним комітетом начальників штабів.

Повітряна куля, зокрема, була наповнена листівками з критикою президента Південної Кореї та його дружини.

Візит Дуди

Варто зауважити, що сьогодні, 24 жовтня, рано-вранці за місцевим часом відбулася зустріч між Юн Сок Йолем та президентом Польщі Анджеєм Дудою.

У ході спільної прес-конференції південнокорейський лідер запевнив, що його країна не буде не діяти і відповість на відправку північнокорейських солдатів на війну проти України.

Зокрема, він допустив військову допомогу українським захисникам.

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