В Сеуле над резиденцией президента взорвался воздушный шар КНДР

Над Сеулом сегодня, 24 октября, взорвался воздушный шар КНДР, который был наполнен мусором. Часть содержимого упала на территорию резиденции президента Южной Кореи Юн Сок Йоля.
Об этом сказано в заявлении Службы безопасности президента (PSS), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
"Сегодня рано утром северокорейский воздушный шар, наполненный мусором, взорвался в воздухе, разбросав содержимое вокруг президентского комплекса в Йонсане (район в Сеуле - ред.)", - рассказали в Службе безопасности президента.
Там уточнили, что следят за ситуацией в координации с Объединенным комитетом начальников штабов.
Воздушный шар, в частности, был наполнен листовками с критикой президента Южной Кореи и его жены.
Стоит заметить, что сегодня, 24 октября, рано утром по местному времени состоялась встреча между Юн Сок Йолем и президентом Польши Анджеем Дудой.
В ходе совместной пресс-конференции южнокорейский лидер заверил, что его страна не будет бездействовать и ответит на отправку северокорейских солдат на войну против Украины.
В частности, он допустил военную помощь украинским защитникам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.