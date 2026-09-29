Сеул викликав посла України через скандал з полоненими КНДР

Міністерство закордонних справ Південної Кореї 28 вересня викликало виконувача обов'язків посла України Андрія Вєшкіна. Причиною стало публічне розкриття Києвом передачі Сеулу двох полонених солдатів КНДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap. Агентство посилається на заяву МЗС країни.
Жорстку позицію Сеула українському дипломату висловив перший заступник міністра закордонних справ Пак Юн Джу. Найбільше корейську сторону обурило те, що Київ заперечує існування угоди про конфіденційність.
За словами Пака, такі дії серйозно підривають взаємну довіру та шкодять дружнім відносинам двох країн. Сеул вимагає від України офіційних пояснень і вибачень.
Вєшкін пообіцяв точно передати позицію корейської сторони до Києва.
Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон та його офіс наполягають, що Київ порушив угоду про нерозголошення. За їхніми словами, секретність мала захистити самих солдатів від небезпеки, яка могла б їм загрожувати після оприлюднення. Сеул посилається на міжнародне право та гуманітарні принципи.
Українська сторона існування такої угоди заперечує. Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин відреагував на заяви про домовленість однозначно.
"Не було такої домовленості, це неправда. І це неправильно було би приховувати, куди діваються ті чи інші полонені", - написав Литвин.
Про передачу полонених Зеленський розповів 23 вересня, виступаючи на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Двох північнокорейських військових українські бійці взяли в полон на Курщині у січні 2025 року. За словами президента, один із них, зрозумівши, що потрапить у полон, намагався вкоротити собі віку.
Наступного дня Лі Чже Мьон звинуватив Україну в розголошенні таємниці. Він наголосив, що Сеул і Київ спершу погодили конфіденційний формат передачі саме через ризик подібних ускладнень.
Бажання переїхати до Південної Кореї полонені висловили в листах ще у грудні 2025 року. За конституцією Республіки Корея, жителі Півночі вважаються громадянами країни, тож Сеул зобов'язаний прийняти їх, якщо вони цього хочуть. Досі корейський уряд відмовлявся підтверджувати прибуття військових через загрозу для них самих і їхніх родин, які залишаються в КНДР.