Сеул викликав посла України через скандал з полоненими КНДР

Жорстку позицію Сеула українському дипломату висловив перший заступник міністра закордонних справ Пак Юн Джу. Найбільше корейську сторону обурило те, що Київ заперечує існування угоди про конфіденційність.

За словами Пака, такі дії серйозно підривають взаємну довіру та шкодять дружнім відносинам двох країн. Сеул вимагає від України офіційних пояснень і вибачень.

Вєшкін пообіцяв точно передати позицію корейської сторони до Києва.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон та його офіс наполягають, що Київ порушив угоду про нерозголошення. За їхніми словами, секретність мала захистити самих солдатів від небезпеки, яка могла б їм загрожувати після оприлюднення. Сеул посилається на міжнародне право та гуманітарні принципи.

Українська сторона існування такої угоди заперечує. Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин відреагував на заяви про домовленість однозначно.

"Не було такої домовленості, це неправда. І це неправильно було би приховувати, куди діваються ті чи інші полонені", - написав Литвин.