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Сеул відкликає частину посольства в Україні після скандалу з полоненими

10:27 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Сеул відкликає частину посольства в Україні після скандалу з полоненими Фото: посол Південної Кореї в Україні Пак Кічан (wikipedia org)
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Південна Корея забере з України ще частину співробітників свого посольства. У Сеулі кажуть, що не отримали конструктивної відповіді від Києва у суперечці через полонених північнокорейців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рішення оголосило Міністерство закордонних справ Південної Кореї у вівторок, 20 жовтня. Це сталося через кілька тижнів після того, як Сеул відкликав свого посла в Україні.

Речник МЗС Південної Кореї Пак Ду Сун зазначив, що відкликання посла не отримало позитивної відповіді від української сторони.

Є ще одна причина - персонал виводять через постійну загрозу ударів по території України. За словами речника, через неї складно гарантувати безпеку співробітників.

Суперечка почалася після виступу президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН 23 вересня. Він розповів, що Україна нещодавно передала Південній Кореї двох полонених військових КНДР.

У Сеулі заявили, що Київ порушив домовленість не розголошувати цю передачу. В Україні заперечують, що така домовленість існувала.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявив, що вибачення України не виправдали очікувань Сеула.

Тоді в Сеулі розглядали різні варіанти, серед яких відкликання посла.

Також ми писали, що речник МЗС України Георгій Тихий пояснив причину непорозуміння з Південною Кореєю.

За його словами, сторони по-різному трактували домовленості про конфіденційність.

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