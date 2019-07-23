Сеул пригрозил России жесткими мерами за воздушное вторжение

Фото: Мун Чжэ Ин (facebook.com/pg/TheBlueHouseKR)

При повторении инцидента реакция будет более серьезной

Канцелярия президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина направила России официальный протест по поводу вторжения российского военного самолета в воздушное пространство страны. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По информации агентства, Чун Юн Ен, директор по национальной безопасности передал сообщение Николаю Патрушеву, секретарю Совета безопасности Российской Федерации.

В частности, Чунг заявил Патрушеву: "Мы очень серьезно относимся к этому инциденту. Если такой акт будет повторен, мы примем гораздо более жесткие меры".

Напомним, 22 июля российский самолет незаконно пролетал над самыми восточными островами Южной Кореи. На перехват были отправлены истребители ВВС Южной Кореи, которые произвели предупредительные выстрелы.

Первоначально сообщалось, что это был бомбардировщик, но позже представители оборонного ведомства определили его как самолет раннего предупреждения и управления А-50.

Напомним, 17 июля Финляндия обвинила Российскую федерацию в нарушении воздушного пространства в Финском заливе.