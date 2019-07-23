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Сеул пригрозив Росії жорсткими заходами за повітряне вторгнення

Новини » В світі    23.07.2019 - 14:00
Сеул пригрозив Росії жорсткими заходами за повітряне вторгнення
Фото: Мун Чже Ін (facebook.com/pg/TheBlueHouseKR)

При повторенні інциденту реакція буде більш серйозною

Канцелярія президента Південної Кореї Мун Чже Іна направила Росії офіційний протест з приводу вторгнення російського військового літака в повітряний простір країни. Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

За інформацією агентства, Чун Юн Йон, директор з національної безпеки передав повідомлення Миколі Патрушеву, секретарю Ради безпеки Російської Федерації.

Зокрема, Чунг заявив Патрушеву: "Ми дуже серйозно ставимося до цього інциденту. Якщо такий акт буде повторений, ми приймемо набагато більш жорсткі заходи".

Нагадаємо, 22 липня російський літак незаконно пролітав над самими східними островами Південної Кореї. На перехоплення були відправлені винищувачі ВПС Південної Кореї, які  здійснили попереджувальні постріли.

Спочатку повідомлялося, що це був бомбардувальник, але пізніше представники оборонного відомства визначили його як літак раннього попередження і управління А-50.

Нагадаємо, 17 липня Фінляндія звинуватила Російську федерацію в порушенні повітряного простору у Фінській затоці.

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