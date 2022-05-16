Сетям АЗС разрешили поднять цены на бензин

Расчетные цены для бензина повышены на 2,17 гривен с 31,19 гривен до 33,36 гривен за литр, для дизельного топлива снижены на 32 копейки гривен с 35,63 гривен до 35,31 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 39,86 гривен за литр, дизельного топлива - 42,31 гривен за литр.

Напомним, правительство с мая 2021 года регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 6,5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Правительственным постановлением установлено, что НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.

Как правило, после повышения расчетной стоимости сети АЗС поднимают свои розничные цены и снижают после снижения.

Отметим, в мае в Украине возник дефицит топлива, на АЗС выстроились огромные очереди, а цена бензина на отдельных заправках взлетела до 60 гривен за литр.