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Мережам АЗС дозволили підняти ціни на бензин

Фото: вартість бензину зросте на 2 гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство економіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові дані станом на 12 травня 2022 року надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінекономіки.

Розрахункові ціни для бензину підвищені на 2,17 гривень з 31,19 гривень до 33,36 гривень за літр, для дизельного палива знижені на 32 копійки гривень з 35,63 гривень до 35,31 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 39,86 гривень за літр, дизельного палива - 42,31 гривень за літр.

Нагадаємо, уряд з травня 2021 року регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 6,5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Урядовою постановою встановлено, що НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки три рази на місяць.

Як правило, після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС піднімають свої роздрібні ціни і знижують після зниження.

Зазначимо, у травні в Україні виник дефіцит палива, на АЗС вишикувалися величезні черги, а ціна бензину на окремих заправках злетіла до 60 гривень за літр.

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Ціни на бензин