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В сетях АЗС объяснили, почему растет цена бензина и ДТ

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Украина, Четверг 27 января 2022 14:06
В сетях АЗС объяснили, почему растет цена бензина и ДТ Фото: цены на бензин растут из-за подорожания нефти и роста курса доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов

Рост цен на бензин и дизельное топливо в январе 2022 года был ожидаемым. Мировые котировки на нефтепродукты, прямо коррелирующие с ценами на нефть, и курс гривны к доллару и евро - основные факторы, влияющие на ценообразование горючего.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Бензин снова дорожает. Как мировые цены на нефть бьют по карманам водителей в Украине".

"К сожалению, в последнее время динамика одних и других негативно влияет на закупочные цены, что, в конечном счете, и отражено в расчетных ценах, которые ежедекадно публикуются Министерством экономики", - сказал маркетинг-директор сети ОККО Васыль Дмытрив.

С начала декабря, отметил Дмытрив, курс "просел" на 1,5 гривны/доллар, а мировые котировки на нефтепродукты выросли более чем на 20%.

Ключевые корректировки и по нефти, и по курсу пришлись на январь – котировки выросли на 15%, па пике цена нефти Brent превышала 90 долларов/баррель - рекордный уровень с 2014 года, говорит директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

"В розничных ценах отразились эти факторы за прошедшие две недели", - подтвердили РБК-Украина в пресс-службе "Укрнафты".

Подобного мнения придерживаются и в SOCAR Energy Ukraine. "Так как у нас импортный ресурс, то на рост топлива влияет соотношение доллара к гривне и мировая цена на нефть", - сказали изданию в компании.

Напомним, за 2021 год бензин А-92 подорожал на 24,4% до 29,6 гривен за литр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривен за литр, дизельное топливо - на 23,1% до 29,6 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 50,5% до 19,1 гривен за литр.

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