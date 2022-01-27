У мережах АЗС пояснили, чому зростає ціна бензину і ДП
Зростання цін на бензин і дизельне паливо в січні 2022 року було очікуваним. Світові котирування на нафтопродукти, прямо корелюють з цінами на нафту, і курс гривні до долара і євро - основні фактори, що впливають на ціноутворення пального.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Бензин знову дорожчає. Як світові ціни на нафту б'ють по кишенях водіїв в Україні".
"На жаль, останнім часом Динаміка одних і інших негативно впливає на закупівельні ціни, що, в кінцевому рахунку, і відображено в розрахункових цінах, які щодекадно публікуються Міністерством економіки", - сказав маркетинг-директор мережі ОККО Василь Дмитрів.
З початку грудня, зазначив Дмитрів, курс "просів" на 1,5 гривні/Долар, а світові котирування на нафтопродукти зросли більш ніж на 20%.
Ключові коригування і по нафті, і по курсу припали на січень-котирування виросли на 15%, па піку ціна нафти Brent перевищувала 90 доларів/барель - рекордний рівень з 2014 року, говорить директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.
"У роздрібних цінах відбилися ці фактори за минулі два тижні",- підтвердили РБК-Україна в прес-службі" Укрнафти".
Подібної думки дотримуються і в SOCAR Energy Ukraine. "Оскільки у нас імпортний ресурс, то на зростання палива впливає співвідношення долара до гривні і світова ціна на нафту", - сказали виданню в компанії.
Нагадаємо, за 2021 рік бензин А-92 подорожчав на 24,4% до 29,6 гривень за літр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривень за літр, дизельне паливо - на 23,1% до 29,6 гривень за літр.
При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 50,5% до 19,1 гривень за літр.