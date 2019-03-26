"Сетки" для подкупа избирателей связаны с Порошенко, - расследование

Окружение действующего президента Петра Порошенко связано с общественными организациями, которые под видом опросов собрали персональные данные избирателей для формирования так называемых "сеток". Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Отметим, в январе по Украине прошла волна опросов, которые сопровождались скандалами о сборе персональных данных избирателей в пользу Порошенко. Опросы о сторонниках действующего президента проводила общественная организация "Институт развития и содействия демократии". Сбор таких данных является основой для построения так называемой мотивационной "сетки" - пирамиды агитаторов, которые за деньги привлекают избирателей к голосованию за определенного кандидата.

Журналисты указывают, что "сетка" как технология подкупа избирателей вошла в обиход в 2015 году и была связана с выборами в парламент приближенного к президенту Сергея Березенко. В расследовании утверждается, что именно с ним связан вышеназванный "Институт развития и содействия демократии". В частности, его руководитель Екатерина Поп ранее сотрудничала с главой избирательного штаба Березенко Дмитрием Касьяновым. Кроме того, основатели организации имеют связи с влиятельными членами БПП.

Несмотря на открытое сотрудничество с штабом Порошенко, представители института скрывают адрес офиса и отказались от интервью о своей деятельности и финансировании, а также о подкупе избирателей. В частности, в Сумах представители этой организации раздавали наличные людям, которые с прибытием полиции сбежали. Сотрудница не смогла назвать цель деятельности своей организации и заявила, что не знала тех, кто раздавал наличные избирателям.

Кроме того, журналисты пришли к выводу, что на сегодня фактически по всей Украине действуют три мощных общественные организации с сотнями или даже тысячами агитаторов и непрозрачным финансированием. Эти организации тесно связаны с БПП и близкими к Порошенко депутатами.

Напомним, на прошлой неделе генпрокурор Юрий Луценко показал новые доказательства скупки голосов за Юлию Тимошенко.