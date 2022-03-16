В сети показали, как украинская авиация уничтожает российские вертолеты под Херсоном

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Не менее трех российских военных вертолетов были уничтожены в результате удара украинской авиации по аэропорту Херсона. На спутниковом снимке виден столб дыма, поднимающийся над Херсонским международным аэропортом во вторник, 15 марта. При увеличении изображения видно несколько горящих вертолетов.

Военные машины, замеченные возле аэропорта, также пострадали. На другом снимке, сделанном беспилотником также виден большой столб дыма, поднимающийся над аэропортом. Военный удар по аэропорту зафиксировала система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), которая отслеживает крупные пожары по всему миру, что подтверждает время и место удачной военной операции украинских ВВС. Согласно сенсорным данным, собранным FIRMS, удар по аэродрому произошел в районе обеда.