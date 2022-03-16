ru ua
Ср, 16 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У мережі показали, як українська авіація знищує російські вертольоти під Херсоном

Новость на русском →
Середа 16 березня 2022 04:55
У мережі показали, як українська авіація знищує російські вертольоти під Херсоном Знищений російський вертоліт
Автор: Константин Широкун

На аерофотознімках Херсонського аеродрому видно результати роботи української авіації в боротьбі з вертольотами противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Не менше трьох російських військових вертольотів були знищені в результаті удару української авіації по аеропорту Херсона. На супутниковому знімку видно стовп диму над Херсонським міжнародним аеропортом у вівторок, 15 березня. При збільшенні зображення видно кілька вертольотів у вогні.

У мережі показали, як українська авіація знищує російські вертольоти під ХерсономВійськові машини, помічені біля аеропорту, також постраждали. На іншому знімку, зробленому безпілотником також видно великий стовп диму над аеропортом. Військовий удар по аеропорту зафіксувала система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), яка відстежує великі пожежі по всьому світу, що підтверджує час і місце вдалої військової операції українських ВПС. Згідно з даними, зібраними FIRMS, удар по аеродрому стався в районі обіду.

У мережі показали, як українська авіація знищує російські вертольоти під Херсоном

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу