В "СЕТАМ" рассказали, как должники через суды блокируют аукционы

"Как правило, речь идет об определениях судов в рамках процедур банкротства. Это могут быть также определения судов в рамках уголовных производств или иного судопроизводства - хозяйственного, гражданского, административного. Но, в принципе, продажа хороших, ликвидных активов, как правило, действительно останавливается в рамках дел о банкротстве или уголовных производств", - сказал Ярослав Дияк.

Он также уточнил, что "СЕТАМ" вынужден постоянно бороться с блокированием продаж, ведь по меньшей мере в 90% случаев при продаже ликвидных и дорогих активов должники прибегают к судебной тяжбе.

Дияк привел

пример такого аукциона, где ГП "СЕТАМ" вынуждено обжаловать решение судов об остановке аукциона. Речь идет о продаже дома в Киеве по ул. Ивана Мазепы, 11, это здание отеля Военно-Никольского монастыря.

Аукцион по продаже актива выиграла финансовая компания "Финтакт", которая обязывалась заплатить за него 292 млн грн, но в отведенные сроки деньги от нее так и не поступили. Зато появились судебные решения об аресте этого актива и запрете завершать аукцион. Компанию "Финтакт" связывают с олигархом Константином Жеваго, ранее владевшим банком "Финансы и кредит", который выводил средства из банка на подконтрольные ему компании. Продажа здания гостиницы должна была состояться в рамках банкротства компании "Росава", которой также владел Жеваго.

"Это действительно хороший, ликвидный актив, который очень трудно продается из-за постоянных остановок его реализации. В настоящее время указанные торги снова остановлены на основании определений судов, которые обжалуются нашей юридической службой в апелляционном порядке. До этого нам уже удалось отменить несколько определений судов, которые также были основанием для остановки реализации этого актива", - рассказал Дияк.

Напомним, в этом году ГП "СЕТАМ" получило от продажи активов 3,7 млрд грн, что на 1,1 млрд грн больше, чем за 2020 г. В частности, 1,9 млрд грн - это арестованное имущество и 1,84 млрд - добровольный продажу (в рамках продажи активов банков).