В "СЕТАМ" розповіли, як боржники через суди блокують аукціони

"Як правило, йдеться про ухвали судів в рамках процедур банкрутства. Це можуть бути також ухвали судів в рамках кримінальних проваджень або іншого судочинства - господарського, цивільного, адміністративного. Але, в принципі, продаж хороших, ліквідних активів, як правило, справді зупиняється в рамках справ про банкрутство або кримінальних проваджень", - сказав Ярослав Дияк.

Він також уточнив, що "СЕТАМ" змушений постійно боротись з блокуванням продажів, адже щонайменше у 90% випадків при продажу ліквідних та дорогих активів боржники вдаються до судової тяганини.

Дияк навів приклад такого аукціону, де ДП "СЕТАМ" змушене оскаржувати рішення судів про зупинення аукціону. Мова йде про продаж будинку у Києві на вул. Івана Мазепи, 11, це будівля готелю Військово-Микільського монастиря.

Аукціон з продажу активу виграла фінансова компанія "Фінтакт", яка зобов'язувалась сплатити за нього 292 млн грн, але у відведені терміні гроші від неї так і не надійшли. Натомість з'явились судові рішення про арешт цього активу та заборону завершувати аукціон. Компанію "Фінтакт" пов'язують з оілгархом Костянтином Жеваго, який раніше володів банком "Фінанси та кредит", та виводив кошти з банку на підконтрольні йому компанії. Продаж будівлі готелю мав відбутись в рамках банкрутства компанії "Росава", якою теж володів Жеваго.

"Це справді хороший, ліквідний актив, який дуже важко продається через постійні зупинення його реалізації. Наразі вказані торги знову зупинені на підставі ухвал судів, які оскаржуються нашою юридичною службою в апеляційному порядку. До цього нам вже вдалося скасувати декілька ухвал судів, які також були підставою для зупинення реалізації цього активу", - розповів Дияк.

Нагадаємо, цього року ДП "СЕТАМ" отримало від продажу активів 3,7 млрд грн, що на 1,1 млрд грн більше, ніж за 2020 р. Зокрема, 1,9 млрд грн - це арештоване майно і 1,84 млрд - добровільний продаж (в рамках продажу активів банків).