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Сеть ЦПАУ хотят расширить до более 3,5 тысячи до 2024 года

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Украина, Пятница 25 июня 2021 13:59
Сеть ЦПАУ хотят расширить до более 3,5 тысячи до 2024 года Фото: число ЦПАУ может возрасти до 3500 до 2024 года (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министерство цифровой трансформации сообщает, что сеть Центров административных услуг хотят существенно расширить до 2024 года. Их число может вырасти до более 3500.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Планируем не только втрое расширить перечень админуслуг, но и до 2024 года расширить сеть ЦПАУ до более 3500. Новые точки доступа будут создавать по двум ключевым критериям: расстояние должно составлять не более 14 км, а время, потраченное на дорогу, - не более 30 минут транспортом", - указано в сообщении.

Минцифры уже отобрало 165 общин, которые получат 231 млн грн на развитие ЦПАУ. Благодаря этому 5 млн украинцев смогут пользоваться удобными и современными госуслугами.

"В рамках субвенции откроются более 100 Дия.Центров. Постепенно они появятся по всей Украине... А в более 50 Дия.Центрах заработают зоны для предпринимателей с бесплатными консультациями - Дия.Бизнес", - информируют в ведомстве.

Напомним, Кабинет министров расширил перечень админуслуг, которые предоставляются через Центры предоставления административных услуг. Отныне украинцы туда смогут обращаться для предоставления льгот и социальной помощи.

Так, в Украине создают Национальную веб-платформу ЦПАУ.

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Кабинет Министров Украины ЦПАУ
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