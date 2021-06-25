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Мережу ЦНАПів хочуть розширити до понад 3,5 тисячі до 2024 року

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Україна, П'ятниця 25 червня 2021 13:59
Мережу ЦНАПів хочуть розширити до понад 3,5 тисячі до 2024 року Фото: число ЦНАП може зрости до 3500 до 2024 року (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що мережу Центрів адміністративних послуг хочуть суттєво розширити до 2024 року. Їх число може зрости до понад 3500.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Плануємо не лише втричі розширити перелік адмінпослуг, а ще й до 2024 року розбудувати мережу ЦНАПів до понад 3500. Нові точки доступу створюватимуть за двома ключовими критеріями: відстань має становити не більше 14 км, а час, витрачений на дорогу, - не більше 30 хвилин транспортом", - вказано у повідомленні.

Мінцифри вже відібрало 165 громад, які отримають 231 млн грн на розвиток ЦНАПів. Завдяки цьому 5 мільйонів українців зможуть користуватися зручними та сучасними держпослугами.

"У межах субвенції відкриються понад 100 Дія.Центрів. Поступово вони з'являться по всій Україні... А у понад 50 Дія.Центрах запрацюють зони для підприємців із безоплатними консультаціями - Дія.Бізнес", - інформують у відомстві.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розширив перелік адмінпослуг, які надаються через Центри надання адміністративних послуг. Відтепер українці туди зможуть звертатися для надання пільг та соціальної допомоги.

Так, в Україні створюють Національну веб-платформу ЦПАУ.

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Кабінет Міністрів України ЦПАУ
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