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Сеть супермаркетов Lidl готовится зайти в Украину, - СМИ

Автор: Анастасия Рокитна

Немецкая сеть супермаркетов Lidl готовится зайти на рынок и конкурировать с сетью АТБ. Компания уже назначила руководителя главного офиса Lidl Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Lebensmittel Zeitung.

Документ о назначении управляющего в Украине подписан гендиректором Lidl Гердом Хшановски, отмечает издание.

Что известно об этой сети

Lidl - это немецкая международная сеть супермаркетов. Она насчитывает более 12 тысяч магазинов по всему миру и работает в почти всех странах Европейского Союза, а также в Сербии, Швейцарии, Великобритании, Австралии и США.

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