Сеть супермаркетов Lidl готовится зайти в Украину, - СМИ

Немецкая сеть супермаркетов Lidl готовится зайти на рынок и конкурировать с сетью АТБ. Компания уже назначила руководителя главного офиса Lidl Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Lebensmittel Zeitung.
Документ о назначении управляющего в Украине подписан гендиректором Lidl Гердом Хшановски, отмечает издание.
Lidl - это немецкая международная сеть супермаркетов. Она насчитывает более 12 тысяч магазинов по всему миру и работает в почти всех странах Европейского Союза, а также в Сербии, Швейцарии, Великобритании, Австралии и США.