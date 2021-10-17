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Мережа супермаркетів Lidl готується зайти в Україну, - ЗМІ

Автор: Анастасія Рокитна

Німецька мережа супермаркетів Lidl готується зайти на ринок України та конкурувати з мережею ATБ. Компанія вже призначила керівника головного офісу Lidl Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Lebensmittel Zeitung.

Документ про призначення керуючого в Україні підписаний гендиректором Lidl Гердом Хшановські, зазначає видання.

Що відомо про цю мережу

Lidl - це німецька міжнародна мережа супермаркетів. Вона налічує понад 12 тисяч магазинів по всьому світу та працює у майже всіх країнах Європейського Союзу, а також у Сербії, Швейцарії, Великій Британії, Австралії та США.

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