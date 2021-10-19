Сеть ресторанов АЗК UPG: блюда и атмосфера, которые заряжают

Для безудержного движения вперед всем нужна энергия. Сеть АЗК UPG

заботится не только об автомобилях, заправляя их высококачественным топливом. Чтобы энергии в дороге хватало и автомобилистам, на новых АЗК сети открыты рестораны нового формата VIVO cafe. Поэтому, путешествуя с семьей или поторапливаясь по делам, здесь можно вкусно поесть не отклоняясь от маршрута.

VIVO cafe – это еще и об атмосфере. Место, где отдыхаешь от шума города или сосредоточенности на дороге. Это именно те моменты с чашкой ароматного кофе в руках, которых иногда ждешь, считая километры, чтобы просто насладиться ими. Только в течение одного сентябрьского дня в сети UPG было продано более 400 000 напитков.

Мастерски приготовленные блюда «из-под ножа» из самых свежих продуктов – это основа профессиональной кухни, но для незабываемого чувства, которое заставляет вернуться вновь, всегда нужно что-то большее. Концепция VIVO cafe построена так, чтобы каждый смог почувствовать себя особенным гостем. Кулинарные гуру заведения знают всё о гастрономических предпочтениях украинцев и угадывают их настроения. В меню ресторана каждый сможет найти блюдо по вкусу, которое обязательно станет любимым.

«Не секрет, что современная украинская кухня – это синтез кулинарного наследия других стран и собственных традиционных блюд. К работе над меню мы подошли по-философски: учли ритмы и способы жизни, характеры и настроения украинцев. Возможно, это и есть гастрономический секрет успеха VIVO cafe. Как и заведено у украинцев, здесь есть все, чего душа пожелает: от любимых с детства блюд национальной кухни до бестселлера родом из Америки – бургера», – рассказывает Виктория Руденко, директор направления ресторанов сети АЗК UPG.

Посетив VIVO cafe можно как быстро перекусить, выбрав из экспресс-меню, так и неспешно вкусно поесть, наслаждаясь авторскими блюдами, приготовленными командой профессиональных поваров.

Ценители итальянской кухни выбирают салат с прошутто, салат цезарь, пасту карбонара. Для тех, кто ценит традиционное: борщ с салом и черным хлебом, деруны с беконом, пельмени барские. В ресторане можно попробовать на вкус один из символов Австрии – венский шницель с салатом из соленых огурцов и картофеля. Захотелось чего-нибудь особенного? Мексиканский бурито, французские хот-доги на картофельной булке с кунжутом, европейские сырники с джемом и сметаной точно сделают ваш день.

Одним из самых популярных пунктов в меню остается бургер, которого в VIVO cafe аж 10 разновидностей. В течение одного осеннего дня сеть ресторанов продает около 7 500 этих популярных блюд. Клиенты обожают бургеры заведения за мягкую и ароматную булочку бриошь и нежную сочную котлету из высококачественной говядины. Котлеты готовятся непосредственным каждым заведением отдельно.

Настоящим магнитом для посетителей являются десерты от VIVO cafe. Они, как машина времени, которая мгновенно переносит в детство со всеми ароматами и уютными моментами. Все десерты также готовятся каждым заведением отдельно по единой рецептуре.

Остановившись в заведениях питания сети UPG посетители могут не беспокоиться вопросами безопасности. Об этом, начиная с момента проектирования кухни и других технологических помещений, ежедневно заботится команда UPG. В каждом заведении внедрен НАССР – системный подход к обеспечению качества и безопасности продукции в ресторане. Соблюдение всех норм приготовления пищи гарантируется еще и благодаря круглосуточному видеонаблюдению и регулярному посещению каждого кафе бренд-шефами.

Беспокоясь о здоровье клиентов, UPG принимает меры, которые минимизируют риски распространения коронавируса. Работники АЗК неуклонно соблюдают масочный режим, поверхности заведения регулярно дезинфицируются, а на всех точках соприкосновения и точках остановки посетителей АЗК размещены дезинфекторы.